В Киевской области 1125 населенных пунктов остались без энергоснабжения после атаки РФ
1125 населенных пунктов Киевщины оказались без света после массированных ракетных обстрелов 23 ноября, энергетики работают над восстановлением инфраструктуры
Об этом сообщил начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небитов в telegram.
"1125 населенных пунктов Киевщины оказались без света после массированных ракетных обстрелов агрессором, но наши энергетики работают для скорейшего восстановления инфраструктуры", - пишет Небитов.
По его словам, в Киевской области вдвое увеличено количество полицейских патрулей, в первую очередь - на улицах.
Начальник Нацполиции Киевщины отмечает: жители области могут обращаться как в "Пункты несокрушимости", так и в любые отделения полиции.
- Генеральный штаб ВСУ уточнил, что во время массированной атаки 23 ноября Россия выпустила по Украине 67 крылатых ракет и 10 беспилотников.
- Утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко информировал, что водоснабжение восстановлено только на левом берегу города, без электричества находится 70% столицы.
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