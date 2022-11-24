В Киевской области 1125 населенных пунктов остались без энергоснабжения после атаки РФ

Об этом сообщил начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небитов в telegram.

"1125 населенных пунктов Киевщины оказались без света после массированных ракетных обстрелов агрессором, но наши энергетики работают для скорейшего восстановления инфраструктуры", - пишет Небитов.

По его словам, в Киевской области вдвое увеличено количество полицейских патрулей, в первую очередь - на улицах.

Начальник Нацполиции Киевщины отмечает: жители области могут обращаться как в "Пункты несокрушимости", так и в любые отделения полиции.

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что во время массированной атаки 23 ноября Россия выпустила по Украине 67 крылатых ракет и 10 беспилотников.

Утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко информировал, что водоснабжение восстановлено только на левом берегу города, без электричества находится 70% столицы.

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