В киевской мэрии открыли Европейский Дом - пространство European Working Place "WeEurope"

Об этом в Telegram сообщил Виталий Кличко.



В церемонии открытия приняли участие депутаты Европарламента от Бельгии, Испании, Литвы и Румынии – Гай Верхофстадт, Луис Гарикано, Пятрас Ауштрявичюс и Рамона Стругариу. А также сенаторы Французской Республики – Жерар Лонге, Эрве Море, Клод Малюре, Жан-Ив Леконт, Оливье Кадик, Анжель Превиль, Филипп Доминати и европейские научные и общественные деятели – в частности Паскаль Брюкнер – известный французский философ и писатель, Алан Мадлен – известный французский политик, последовательный защитник украинской свободы и всесторонней поддержки Украины.

"Мне очень приятно приветствовать всех вас на церемонии открытия символического Европейского Дома – European Working Place "WeEurope" – в мэрии Киева. Город, который почти два месяца обороняется от российских варваров. Который перенес ракетные удары, разрушения инфраструктуры и жилых домов. Город, который видел смерти сотен своих мирных жителей. Но Киев, несмотря на все страдания и угрозы, остается непокоренным. Благодаря нашим героическим воинам и храбрым жителям, которые объединились в борьбе против орков", - заявил Кличко.



Он выразил надежду, что руководители и народы государств Евросоюза убедились, что сильная и стабильная Европа невозможна без сильной и успешной Украины.



"Мы настроены быстро преодолеть путь к полноправному членству в ЕС. Достичь всех необходимых критериев. Свою лепту в этот процесс должен внести и Европейский Дом - European Working Place “WeEurope”. Мы создаем его как место для встреч и дискуссий, которые будут способствовать европейской интеграции Украины ", – добавил городской голова Киева.

Напомним, 18 апреля Украина направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.