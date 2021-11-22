В киевской мечети Ар-Рахма откроют центр вакцинации

Об этом сообщает сайт Минздрава .



Центр вакцинации будет работать ежедневно с 9.00 до 16.00. Привиться в этом центре смогут все желающие от 18 лет, а также подростки от 12 лет при наличии у них всех нужных прививок согласно календарю профилактической вакцинации.



Открытие центра вакцинации в мечети Ар-Рахма запланировано на 11:00 вторника, 23 ноября. В открытии примут участие первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида и Шейх Хасан Ахатов имам-хатыб мечети "Ар-Рахма".



В Минздраве отметили, что вакцинироваться людей призывают представители различных религиозных организаций Украины - верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав, архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря (Православная Церковь Украины) Лаврентий, предстоятель Православной Церкви Киева Биньямин Маркович, председатель Совета Федерации еврейских общин в Украине Раввин Майер Цви Стамблер и другие религиозные лидеры.



Ранее, 7 ноября 2021 года, в Киеве был открыт центр вакцинации в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви.

Напомним, в течение недели 15-21 ноября доля полностью вакцинированных украинцев увеличилась с 21 до 23%.