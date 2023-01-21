Об этом у себя в ТГ-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Рад, что во время полномасштабной войны нам удалось вместе с заместителем министра иностранных дел Евгением Перебийнисом, послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким и послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом быть здесь сейчас. Впереди целый ряд мероприятий посвященных этой дате", - отметил Ткаченко.

Начавшееся в январе 1863 года антиимперское восстание стало масштабным вооруженным выступлением народов бывшей Речи Посполитой.

"В ходе этого восстания поляки, украинцы, литовцы и белорусы бок о бок боролись против российского империализма. Именно этому восстанию мы обязаны лозунгом "За вашу и нашу свободу", - напомнил министр.

"Еще тогда мы вместе боролись против российского империализма и за свободу. Январское восстание завершилось трагически, но заложило основы для свободных стран – Украины, Польши и Литвы. Сегодня продолжаем борьбу против российских варваров вместе. И в этот раз – победим", – подчеркнул Александр Ткаченко.

Справка

Как пишет "Вечерний Киев", Январское восстание – освободительное восстание 1863-1864 годов против господства Российской империи. Началось 22 января 1863 г. с атаки польских повстанцев на русские гарнизоны. Поляков поддержали украинские, литовцы и белорусы.

За полтора года произошло около 1200 сражений и стычек.

К сентябрю 1864 года восстание было подавлено.

Около тысячи мятежников казнили, не менее 38 тысяч приговорены к каторге или ссылке в Сибирь.

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