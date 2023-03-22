В Киевской и Одесской областях жители могут слышать звуки взрывов: запланированы технические работы
На 22 марта запланирован ряд технических работ в Киевской и Одесской областях, жителей предупреждают о возможных звуках взрывов
Об этом сообщают местные власти.
В Киевской областной военной администрации утверждали , что в течение 22 марта на ТДВ "Рокитнянский гранкарьер" в Белоцерковском районе проведут взрывные работы.
"Сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и следите за информацией только из официальных источников!" – отметили в КОВА.
Предупреждают о вероятных звуках взрывов и жителей Одесчины: "Обнаруженные накануне в Березовском районе 7 артиллерийских снарядов калибра 76 мм времен Второй мировой войны будут контролировано уничтожены специалистами ДСНС", - указал пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук.
- Напомним, вечером 21 марта российские истребители Су-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две ракеты сбили силы ПВО. Еще одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП, есть раненые.
- А в ночь на 22 марта Киев и Киевская область оказались под атакой дронами. Сработала ПВО: все воздушные цели ликвидированы.
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