В Киевской и Одесской областях жители могут слышать звуки взрывов: запланированы технические работы

Об этом сообщают местные власти.

В Киевской областной военной администрации утверждали , что в течение 22 марта на ТДВ "Рокитнянский гранкарьер" в Белоцерковском районе проведут взрывные работы.

"Сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и следите за информацией только из официальных источников!" – отметили в КОВА.

Предупреждают о вероятных звуках взрывов и жителей Одесчины: "Обнаруженные накануне в Березовском районе 7 артиллерийских снарядов калибра 76 мм времен Второй мировой войны будут контролировано уничтожены специалистами ДСНС", - указал пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук.