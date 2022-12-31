В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света, - ДТЭК

Об этом сообщили в ДТЭК Одесских и Киевских региональных электросетей.

Отмечается, что в Одесской и Киевской областях продолжаются экстренные отключения электроэнергии, графики почасовых отключений в этих областях не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - отметили в ДТЭК.

Напомним, днем ранее в Укрэнерго отчитывались, что энергосистема постепенно восстанавливается, дефицит мощности в ней сохраняется на уровне том же уровне, что был до российской атаки 29 декабря.

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