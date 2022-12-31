В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света, - ДТЭК
31 декабря в двух областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии, говорится об Одесчине и Киевщине
Об этом сообщили в ДТЭК Одесских и Киевских региональных электросетей.
Отмечается, что в Одесской и Киевской областях продолжаются экстренные отключения электроэнергии, графики почасовых отключений в этих областях не действуют.
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - отметили в ДТЭК.
- Напомним, днем ранее в Укрэнерго отчитывались, что энергосистема постепенно восстанавливается, дефицит мощности в ней сохраняется на уровне том же уровне, что был до российской атаки 29 декабря.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.52Продажа 42.68
- Актуальное
- Важное