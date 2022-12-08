В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света
8 декабря в Киевской и Одесской областях будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии
Об этом информирует ДТЭК .
Сегодня в Киеве и области происходят экстренные отключения света.
"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - пишет пресс-служба.
Соответственно, графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Также в Одесской области возможны экстренные отключения света.
"После последнего обстрела ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
В Одессе 8 декабря ночью начали подавать электроэнергию, однако возможны и незапланированные отключения.
Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией.
В Минреинтеграции Украины отмечают , что частые перепады напряжения после восстановления электроснабжения могут стать причиной выхода из строя бытовой техники, не исключено также ее возгорание.
Поэтому украинцам советуют:
- Запускать электроприборы поочередно. К примеру, сначала зарядить телефон, а через пол часа – включить стиральную машину.
- Покупать только сертифицированную электротехнику в лицензированных точках продаж. А также использовать ее в соответствии с инструкцией.
- Также гражданам рекомендуют контролировать использование приборов обогрева и генераторов.
- А при исчезновении света отключать от сети бойлеры, стиральные машины, электронагреватели, электроплиты и чайники. Это обезопасит технику от поломки.
- Также призывают не пытаться самостоятельно вмешиваться в электрощитовые домов.
Киевские власти надеются , что в случае длительного блекаута хватит внутренних мощностей, чтобы метрополитен не останавливал работу.
А генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает , что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.
В свою очередь операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.
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