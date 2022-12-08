В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света

Об этом информирует ДТЭК .

Сегодня в Киеве и области происходят экстренные отключения света.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - пишет пресс-служба.

Соответственно, графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Также в Одесской области возможны экстренные отключения света.

"После последнего обстрела ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В Одессе 8 декабря ночью начали подавать электроэнергию, однако возможны и незапланированные отключения.

Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией.

В Минреинтеграции Украины отмечают , что частые перепады напряжения после восстановления электроснабжения могут стать причиной выхода из строя бытовой техники, не исключено также ее возгорание.

Поэтому украинцам советуют:

Запускать электроприборы поочередно. К примеру, сначала зарядить телефон, а через пол часа – включить стиральную машину.

Покупать только сертифицированную электротехнику в лицензированных точках продаж. А также использовать ее в соответствии с инструкцией.

Также гражданам рекомендуют контролировать использование приборов обогрева и генераторов.

А при исчезновении света отключать от сети бойлеры, стиральные машины, электронагреватели, электроплиты и чайники. Это обезопасит технику от поломки.

Также призывают не пытаться самостоятельно вмешиваться в электрощитовые домов.

Киевские власти надеются , что в случае длительного блекаута хватит внутренних мощностей, чтобы метрополитен не останавливал работу.

А генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает , что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.

В свою очередь операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.

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