В Киевской и Николаевской областях 28 октября будут уничтожать взрывоопасные предметы
В трех районах Киевщины и Николаевской области 28 октября будут обезвреживать взрывоопасные предметы, поэтому будут слышны взрывы
Об этом сообщили в телеграмме Киевской ОГА.
С 9.00 до 16.00 в Ольшаницком месторождении гранитов Ракитнянской ОТГ проводят взрывные работы, связанные с технологическими процессами.
В Бучанском и Вышгородском районах Киевщины в течение дня саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Местных призывали быть спокойными и взвешенными.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал в телеграмме , что 9:00 до 16:00 будут продолжаться контролируемые подрывы в районе Кульбакиного Николаевской области.
- 27 октября в Киевской области также обезвредили взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами.
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