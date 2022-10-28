Об этом сообщили в телеграмме Киевской ОГА.

С 9.00 до 16.00 в Ольшаницком месторождении гранитов Ракитнянской ОТГ проводят взрывные работы, связанные с технологическими процессами.

В Бучанском и Вышгородском районах Киевщины в течение дня саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Местных призывали быть спокойными и взвешенными.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал в телеграмме , что 9:00 до 16:00 будут продолжаться контролируемые подрывы в районе Кульбакиного Николаевской области.

27 октября в Киевской области также обезвредили взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами.

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