В Киевской и Черновицкой областях пенсионеры смогут вакцинироваться от COVID-19 в отделениях Укрпочты
Пенсионеры в Киевской и Черновицкой областях с 7 октября могут получить прививку от коронавируса в ряде отделений Укрпочты
Об этом сообщили в Facebook пресс-службы соответствующих облгосадминистраций.
"Пенсионеры Киевщины могут получить прививку от коронавируса в отделениях Укрпочты. Сегодня и завтра мобильные бригады будут работать параллельно в 12 громадах", - сообщает киевская ОГА.
На Киевщине пенсионеры могут вакцинироваться 7-8 октября в отделениях Укрпочты по следующим адресам:
- Обухов - ул. Малышко, 2
- Богуслав - ул. Николаевская, 24
- Бровары - ул. Гагарина, 20
- Долина - ул. Украинская, 13
- Бородянка - ул. Центральная, 240
- Яготин - ул. Независимости, 56
- Белая Церковь - ул. Привокзальная, 32
- Сквира - ул. Небесной Сотни, 17
- Тараща - ул. Шевченко, 37
- Тетиев - ул. Цветкова, 6
- Переяслав - ул. Хмельницкого, 49
- Макаров - ул. Ростоцкого, 38
В области пункты прививки открыли в отделениях Укрпочты в Кельменцах, Выжнице, Путили, Сокирянах и Берегомете на Вижниччине.
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