В Киевской и Черновицкой областях пенсионеры смогут вакцинироваться от COVID-19 в отделениях Укрпочты

Об этом сообщили в Facebook пресс-службы соответствующих облгосадминистраций.



"Пенсионеры Киевщины могут получить прививку от коронавируса в отделениях Укрпочты. Сегодня и завтра мобильные бригады будут работать параллельно в 12 громадах", - сообщает киевская ОГА.



На Киевщине пенсионеры могут вакцинироваться 7-8 октября в отделениях Укрпочты по следующим адресам:

Обухов - ул. Малышко, 2

Богуслав - ул. Николаевская, 24

Бровары - ул. Гагарина, 20

Долина - ул. Украинская, 13

Бородянка - ул. Центральная, 240

Яготин - ул. Независимости, 56

Белая Церковь - ул. Привокзальная, 32

Сквира - ул. Небесной Сотни, 17

Тараща - ул. Шевченко, 37

Тетиев - ул. Цветкова, 6

Переяслав - ул. Хмельницкого, 49

Макаров - ул. Ростоцкого, 38

В Черновцах мобильные пункты прививки будут работать в трех отделениях Укрпочты - на улицеах Мизунской, 1, Буковинской, 33А, и Гагарина 36А.В области пункты прививки открыли в отделениях Укрпочты в Кельменцах, Выжнице, Путили, Сокирянах и Берегомете на Вижниччине.