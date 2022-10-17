В Киевской и Черкасской областях сработало ПВО
Вечером 17 октября жителей Киевской и Черкасской областей предупредили о работе сил ПВО
Об этом сообщили главы Киевской ОВА Алексей Кулеба , Черкасской ОВА Игорь Табурец и мэр Борисполя Владимир Борисенко.
"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", - написал Кулеба.
В свою очередь мэр Борисполя отметил работу сил ПВО: "Ситуация контролируемая, наши Сборные силы работают на "отлично". Но опасность не исчезает. Уличное освещение отключено для того, чтобы было лучше видно и с целью экономии также. Яркая полоска света - это наши военные пытаются разглядеть вражеские дроны, поэтому не паникуйте, находитесь в укрытиях".
Также на территории Броварской громады сработало ПВО.
"Информации о разрушении нет. Сохраняйте спокойствие!" - отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко.
А глава Черкасской ОВО призвал обезопаситься местных.
"Обезопасьтесь! Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО", - заметил он.
- Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы, ведь россияне ударили по жилому дому. Спасены 19 человек, четверо - погибли.
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