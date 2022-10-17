Об этом сообщили главы Киевской ОВА Алексей Кулеба , Черкасской ОВА Игорь Табурец и мэр Борисполя Владимир Борисенко.

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", - написал Кулеба.

В свою очередь мэр Борисполя отметил работу сил ПВО: "Ситуация контролируемая, наши Сборные силы работают на "отлично". Но опасность не исчезает. Уличное освещение отключено для того, чтобы было лучше видно и с целью экономии также. Яркая полоска света - это наши военные пытаются разглядеть вражеские дроны, поэтому не паникуйте, находитесь в укрытиях".

Также на территории Броварской громады сработало ПВО.

"Информации о разрушении нет. Сохраняйте спокойствие!" - отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

А глава Черкасской ОВО призвал обезопаситься местных.

"Обезопасьтесь! Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО", - заметил он.

Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы, ведь россияне ударили по жилому дому. Спасены 19 человек, четверо - погибли.

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