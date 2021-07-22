В киевской Александровской больнице выявлено шесть случаев штамма "Дельта"
В Александровской больнице Киева выявлено шесть случаев штамма COVID-19 "Дельта" у пациентов от 21 до 73 лет
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Киева.
"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма Дельта. Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей для диагностирования этого штамма реактивам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения (МЗ).
По словам директора Департамента Валентины Гинзбург, штамм "Дельта" был обнаружен у пациентов от 21 до 73 лет.
Она добавила, что сейчас украинским медикам известно о штамме "Дельта" больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми столичные врачи постоянно общаются. "Дельта" отличается высокой заразностью, коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.
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