В киевской Александровской больнице выявлено шесть случаев штамма "Дельта"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Киева.



"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма Дельта. Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей для диагностирования этого штамма реактивам", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения (МЗ).



По словам директора Департамента Валентины Гинзбург, штамм "Дельта" был обнаружен у пациентов от 21 до 73 лет.



Она добавила, что сейчас украинским медикам известно о штамме "Дельта" больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми столичные врачи постоянно общаются. "Дельта" отличается высокой заразностью, коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

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