В киевском супермаркете покупатель отказался надеть маску и стал драться с охранниками
В сети обнародовано видео инцидента в одном из маркетов города Киева
В первоисточнике указано, что это произошло на Борщаговке. Как утверждается в сопроводительном тексте, покупатель не отреагировал на требование кассирши надеть защитную медицинскую маску, после чего та позвала охрану, рассказывает РБК-Украина .
На видео видно, как двое телохранителей дерутся с этим покупателем.
"Руки! ...Стоять!", - говорит ему во время схватки один из охранников.
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После того как мужчину повалили на землю, ему снова повторяют: "Тебе же сказали: "Стоять!".
В конце концов, когда покупатель самостоятельно встал, успокоился и перестал драться с охраной, он молча вышел из торгового зала.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика
Просмотреть видео можно по этой ссылке.
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