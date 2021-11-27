В киевском супермаркете покупатель отказался надеть маску и стал драться с охранниками

В первоисточнике указано, что это произошло на Борщаговке. Как утверждается в сопроводительном тексте, покупатель не отреагировал на требование кассирши надеть защитную медицинскую маску, после чего та позвала охрану, рассказывает РБК-Украина .



На видео видно, как двое телохранителей дерутся с этим покупателем.



"Руки! ...Стоять!", - говорит ему во время схватки один из охранников.



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После того как мужчину повалили на землю, ему снова повторяют: "Тебе же сказали: "Стоять!".



В конце концов, когда покупатель самостоятельно встал, успокоился и перестал драться с охраной, он молча вышел из торгового зала.



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Просмотреть видео можно по этой ссылке.





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