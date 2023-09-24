В киевском приюте для животных произошел пожар, в результате чего погибли 7 кошек: полиция начала расследование
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для животных, в результате которого погибли 7 кошек
Об этом сообщает полиция Киева.
В результате пожара 7 кошек погибли, других удалось спасти, сообщили полицейские и начали следствие.
Пожар произошел на улице Заболотного 23 сентября около 23:00, после чего место немедленно прибыли пожарные ГСЧС, которые ликвидировали пожар, а также правоохранители Голосеевского управления полиции и медики.
Волонтеры самостоятельно возвели приют для кошек, а местные жители заботились о животных и наблюдали за ними. Известно, что в приюте находилось около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, а другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.
Следователи полиции начали расследование за умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). А также планируется внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований за жестокое обращение с животными (ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Полиция выясняет обстоятельства и ищет виновников.
Фото: Полиция Киева
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