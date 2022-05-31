В Киевском ОХМАТДЕТе провели первую пересадку костного мозга взрослой пациентке
Из-за войны 29-летняя жительница Николаева не смогла получить необходимую медицинскую помощь в родном городе
Об этом проинформировало Министерство здравоохранения Украины.
У Анастасии — быстро прогрессирующий рак. Спасти жизнь молодой женщине могла только немедленная трансплантация. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на лечении, пациентке пришлось ежать от российских военных, не оставлявших попыток оккупировать областной центр.
Донорский костный мозг был доставлен в украинскую столицу из Германии. Операцию по пересадке провели в Киевском ОХМАТДЕТе. Больница имеет лицензию на проведение трансплантации костного мозга взрослым пациентам всех возрастов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное