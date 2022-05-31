Об этом проинформировало Министерство здравоохранения Украины.

У Анастасии — быстро прогрессирующий рак. Спасти жизнь молодой женщине могла только немедленная трансплантация. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на лечении, пациентке пришлось ежать от российских военных, не оставлявших попыток оккупировать областной центр.

Донорский костный мозг был доставлен в украинскую столицу из Германии. Операцию по пересадке провели в Киевском ОХМАТДЕТе. Больница имеет лицензию на проведение трансплантации костного мозга взрослым пациентам всех возрастов.

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