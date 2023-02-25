В киевском метро задержан пассажир с гранатой в кармане

Об этом сообщили в ГУ нацполиции Киева.

Правоохранители столичного метро задержали подозрительного мужчину: пассажир станции "Минская" нес в кармане гранату "Ф-1" и запал в нее.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и задокументировала преступление. Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование, а правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 29-летний уроженец Одесской области", - заявили в пресс-службе.

Так, мужчине сообщили о подозрении по статье УКУ ч. 1 ст. 263 (хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). А статья санкции предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.