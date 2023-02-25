В киевском метро задержан пассажир с гранатой в кармане
В Киеве на станции метро "Минская" правоохранители изъяли у пассажира гранату "Ф-1" и запал к ней, мужчине грозит от 3 до 7 лет за решеткой
Об этом сообщили в ГУ нацполиции Киева.
Правоохранители столичного метро задержали подозрительного мужчину: пассажир станции "Минская" нес в кармане гранату "Ф-1" и запал в нее.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и задокументировала преступление. Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование, а правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 29-летний уроженец Одесской области", - заявили в пресс-службе.
Так, мужчине сообщили о подозрении по статье УКУ ч. 1 ст. 263 (хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). А статья санкции предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.
- Напомним, в Днепре работники коммунальных служб обнаружили в мусорном баке пакет с минами, гранатами и шашками-детонаторами.
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