Об этом сообщают из Нацполиции Киева, – информирует Еспресо.TV .



"В спортивной сумке злоумышленника обнаружили гранату Ф-1, запал к ней и 76 патронов к автомату. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая задокументировала происшествие и задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигурант оказался выходцем из Житомирщины, 1997 года рождения", - говорится в сообщении.



Следственный отдел управления полиции в метрополитене по согласованию с процессуальным руководителем Подольской окружной прокуратуры Киева сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.



Напомним, в Харькове задержан торговец "гуманитаркой".



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