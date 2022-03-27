В киевском метро задержан мужчина с боеприпасами
При проверке документов и личных вещей на входе в одну из станций метрополитена правоохранители обнаружили мужчину, который пытался пронести на территорию станции боеприпасы и патроны
Об этом сообщают из Нацполиции Киева, – информирует Еспресо.TV .
"В спортивной сумке злоумышленника обнаружили гранату Ф-1, запал к ней и 76 патронов к автомату. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая задокументировала происшествие и задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигурант оказался выходцем из Житомирщины, 1997 года рождения", - говорится в сообщении.
Следственный отдел управления полиции в метрополитене по согласованию с процессуальным руководителем Подольской окружной прокуратуры Киева сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.
Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, в Харькове задержан торговец "гуманитаркой".
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