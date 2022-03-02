В киевском метро задержали пятерых диверсантов, один из них прятал боеприпасы в детской игрушке
В Киеве оперативники Нацполиции на станции метро отловили пятерых диверсантов. Один из них прятал боеприпасы в детской игрушке
Об этом сообщает Национальная полиция.
На одной из станций метро Киева правоохранители обнаружили мужчин, которые подозрительно вели себя. Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Вместе с ним был гражданин Беларуси, который тоже имел боевые патроны.
"Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры", - говорится в сообщении.
Также, после обращения граждан о подозрительном поведении двух мужчин, правоохранители обнаружили и изъяли у них боеприпасы, заряженные четыре магазина, затвор с бойком к автомату Калашника АК-74, штык-нож и пять кубиков наркотического вещества.
В метро диверсанты пришли якобы переночевать и укрыться от авиаударов. Сейчас станции столичного метро работают как укрытие гражданской защиты, поэтому полицейские там круглосуточно и тщательно осуществляют меры безопасности.
Задержанные были переданы работникам СБУ для дальнейшего расследования.
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