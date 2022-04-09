В Киевском метро возобновила работу станция "Берестейская"
С 9 апреля на станции "Берестейская" метро Киева поезда производят посадку и высадку пассажиров
Об этом заявили в Киевском метрополитене .
"С сегодня станция "Берестейская" возобновила свою работу. Поезда осуществляют высадку и посадку пассажиров", - говорится в сообщении.
На червяной ветке поезда двигаются от станции "Академгородок" к "Театральной". На синие поезда ездят от "Героев Днепра" до "Теремков". На зеленой линии движение обеспечено от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на "Выдубичах".
Работают пересадочные узлы "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".
Поезда не останавливаются на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская". Средний интервал движения поездов составляет около часа. Расписание работы метро может оперативно изменяться.
С 7.30 до 19.00 метрополитен работает для перевозок, а подземные станции круглосуточно служат укрытиями.
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