В Киевском метро возобновила работу станция "Берестейская"

Об этом заявили в Киевском метрополитене .



"С сегодня станция "Берестейская" возобновила свою работу. Поезда осуществляют высадку и посадку пассажиров", - говорится в сообщении.



На червяной ветке поезда двигаются от станции "Академгородок" к "Театральной". На синие поезда ездят от "Героев Днепра" до "Теремков". На зеленой линии движение обеспечено от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на "Выдубичах".



Работают пересадочные узлы "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".



Поезда не останавливаются на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская". Средний интервал движения поездов составляет около часа. Расписание работы метро может оперативно изменяться.



С 7.30 до 19.00 метрополитен работает для перевозок, а подземные станции круглосуточно служат укрытиями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb