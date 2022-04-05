В киевском метро возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого"-"Дворец Спорта"

Об этом сообщает КГГА.

По предварительным данным, в киевском метрополитене снова возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Кроме того, работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная".

КГГА напоминает, что с 6 апреля метро будет приступать к работе на один час раньше, то есть с 07:30 и будет работать для перевозок до 19:00.

Поезда будут курсировать следующим образом:

Красная линия : от станции "Шулявская" до станции "Театральная";

: от станции "Шулявская" до станции "Театральная"; Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"; Зеленая линия : от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Напоминаем, что Майдан Незалежности и Кловскую поезда проезжают без остановки.

КГГА также отмечает, что средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.



Кроме того, КГГА информирует, что с 08:00 до 19:00 будут курсировать около 150 автобусов и более 30 трамваев.

Актуальный список маршрутов наземного транспорта на территории Киева можно найти здесь. В график могут быть внесены оперативные конфигурации.

Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.

С 4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мосту.



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