В киевском метро возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого"-"Дворец Спорта"
В Киевском метрополитене возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого"-"Дворец Спорта", кроме того, будут курсировать новые маршруты наземного транспорта
Об этом сообщает КГГА.
По предварительным данным, в киевском метрополитене снова возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".
Кроме того, работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная".
КГГА напоминает, что с 6 апреля метро будет приступать к работе на один час раньше, то есть с 07:30 и будет работать для перевозок до 19:00.
Поезда будут курсировать следующим образом:
- Красная линия : от станции "Шулявская" до станции "Театральная";
- Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- Зеленая линия : от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".
Напоминаем, что Майдан Незалежности и Кловскую поезда проезжают без остановки.
КГГА также отмечает, что средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
Кроме того, КГГА информирует, что с 08:00 до 19:00 будут курсировать около 150 автобусов и более 30 трамваев.
Актуальный список маршрутов наземного транспорта на территории Киева можно найти здесь. В график могут быть внесены оперативные конфигурации.
Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.
- С 4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мосту.
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