В киевском метро со следующей недели уменьшат интервалы движения поездов
В Киеве с 15 мая в метрополитене сократят интервалы движения поездов, а на некоторых станциях откроют вторые вестибюли
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут", - говорится в сообщении.
Также будет увеличена парность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут.
Кроме того, на 9 станциях заработают вторые вестибюли:
- "Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27
- "Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29
- "Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29
- "Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24
- "Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22
- "Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36
- "Васильковская" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32
- "Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27
- "Харьковская" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.
"На станции "Оболонь" будет работать вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе специалистами КП "ШЭУ Оболонского района", - сообщает КГГА.
Также в КГГА напомнили, что на два выхода работают станции "Академгородок", "Дарница", "Лесная", "Минская", "Почайна" и "Выдубичи".
- 1 апреля в Киеве возобновила работу станция метро "Гидропарк", закрытая с начала полномасштабного вторжения.
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