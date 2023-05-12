Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут", - говорится в сообщении.

Также будет увеличена парность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут.

Кроме того, на 9 станциях заработают вторые вестибюли:

"Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27

"Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29

"Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29

"Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24

"Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22

"Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36

"Васильковская" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32

"Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27

"Харьковская" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.

"На станции "Оболонь" будет работать вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе специалистами КП "ШЭУ Оболонского района", - сообщает КГГА.

Также в КГГА напомнили, что на два выхода работают станции "Академгородок", "Дарница", "Лесная", "Минская", "Почайна" и "Выдубичи".