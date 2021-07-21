В киевском метро произошла стычка с применением слезоточивого газа
В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка между двумя группами молодых людей
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Одна из групп применила слезоточивый газ.
Правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия.
Открыто дело по статье "хулиганство".
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