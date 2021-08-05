В киевском метро нашли подозрительный предмет, проверка ничего не обнаружила
В метро Киева на станции "Золотые ворота" нашли подозрительный предмет
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Людей эвакуировали со станции.
На месте происшествия работают полиция, медики, взрывотехники и кинологи.
Станция и пересадка на станцию "Театральная" закрыты.
Впоследствии пресс служба КГГА сообщила, что проверка пересадки между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" завершена. Метро возобновило работу в обычном режиме.
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