В киевском метро нашли подозрительный предмет, проверка ничего не обнаружила

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Людей эвакуировали со станции.



На месте происшествия работают полиция, медики, взрывотехники и кинологи.



Станция и пересадка на станцию "Театральная" закрыты.



Впоследствии пресс служба КГГА сообщила, что проверка пересадки между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" завершена. Метро возобновило работу в обычном режиме.

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