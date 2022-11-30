Об этом информирует в телеграмме городской голова Киева Виталий Кличко .

"На 19 станциях столичного метрополитена обустроены точки с USB-зарядками, где доступна возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты", – пишет мэр.

USB-зарядки есть на платформах станций:

Красная линия

"Академгородок"

"Житомирская"

"Нивки"

"Берестейская"

Синяя линия

"Теремки"

"Ипподром"

"Выставочный центр"

"Васильковская"

"Голосеевская"

"Демеевская"

"Тараса Шевченко"

"Почайна"

"Минская"

"Героев Днепра"

Зеленая линия

"Бориспольская"

"Харьковская"

"Позняки"

"Осокорки"

"Выдубичи"

Кличко сообщил, что точки для подзарядки телефонов на станциях будут расширяться.