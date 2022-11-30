В киевском метро можно зарядить телефоны и другие гаджеты благодаря USB-зарядкам
В Киеве на 19 станциях метрополитена можно зарядить телефоны и другие гаджеты через USB-зарядки
Об этом информирует в телеграмме городской голова Киева Виталий Кличко .
"На 19 станциях столичного метрополитена обустроены точки с USB-зарядками, где доступна возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты", – пишет мэр.
USB-зарядки есть на платформах станций:
Красная линия
- "Академгородок"
- "Житомирская"
- "Нивки"
- "Берестейская"
Синяя линия
- "Теремки"
- "Ипподром"
- "Выставочный центр"
- "Васильковская"
- "Голосеевская"
- "Демеевская"
- "Тараса Шевченко"
- "Почайна"
- "Минская"
- "Героев Днепра"
Зеленая линия
- "Бориспольская"
- "Харьковская"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Выдубичи"
Кличко сообщил, что точки для подзарядки телефонов на станциях будут расширяться.
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