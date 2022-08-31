Об этом сообщает официальный telegram-канал КГГА.

По состоянию на 19:30 движение поездов по красной линии метро происходит от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"На станции "Дарница" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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