Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В киевских государственных школах и детсадах полностью исключили русский язык из учебных программ

В киевских государственных школах и детсадах полностью исключили русский язык из учебных программ

10 ноября, 2022 четверг
22:20
Общество

В четверг, 10 ноября, на заседании Киевского горсовета было принято решение об исключении русского языка из учебной программы коммунальных детских садов и средних школ

Об этом сообщает веб-сайт Киевского городского совета .

Сообщается, что решение было принято на пленарном заседании ІІ сессии Киевского горсовета ІХ созыва 64 депутатами.

Председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук заявил, что в условиях войны использование русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования нецелесообразно. Он также подчеркнул, что во время войны язык – это вопрос национальной безопасности.

"Руководители РФ неоднократно заявляли, что "Россия уходит настолько далеко, как далеко распространен русский язык". В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных. влияний государства-агрессора", - сказал депутат горсовета., – отметил Вадим Васильчук.

По его словам, в дальнейшем будут осуществляться организационно-правовые действия, направленные на переход групп и классов с русского на государственный язык.

  • 9 ноября в Украине состоялся Радиодиктант национального единства-2022.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Киевщина
Читайте также:
озброєні люди біля офісу Укрнафти
9 ноября, 2022 среда
Вооруженные люди заблокировали офис Укрнафты. БЭБ проводит обыски по подозрению в неуплате более 700 млн грн налогов
Марія Захарова
9 ноября, 2022 среда
В МИД Украины ответили на заявление Москвы о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"
Микола Патрушев
10 ноября, 2022 четверг
Иран понимает, что попал в передрягу, а Патрушев уехал не дать им сделать шаг назад, - эксперт - международник Данилов
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.58
  • EUR
    Покупка 39.17
    Продажа 40.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 ноября
01:00
Инфографика
УПЛ: как выглядит таблица после 12-го тура чемпионата Украины по футболу
00:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 ноября
00:39
США больше не рассматривают Россию как страну с рыночной экономикой
00:22
МЮ без Роналду выбил "Астон Виллу" из Кубка Лиги
00:10
В Варшаве опасаются провокаций против беженцев из Украины на День независимости Польши 11 ноября
2022, четверг
10 ноября
23:58
Украина получила еще 1570 Starlink от польского правительства
23:49
В районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город, - ГУР
23:45
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 12-го тура
23:36
Около полусотни взрывов: россияне обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области
23:32
Во Франции прогнозируют длительную "военную конфронтацию" в мире, вызванную агрессией России
23:09
Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Там начались стабилизационные мероприятия
22:58
Amnesty International
Amnesty International обвинила РФ в преступлениях против человечности
22:49
Украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами, - Зеленский
22:47
Населенный пункт считается освобоженным , только когда ВСУ в нем полностью закрепляются, - Маляр
22:29
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ, - херсонский политолог Молчанов
22:16
На юге освободили уже 41 населенный пункт, - Зеленский
22:09
единая россия
Лидеры "Единой России" и 2 депутата госдумы попали под обстрел в "ЛНР"
21:43
В Европарламенте одобрили "транспортный безвиз" между ЕС и Украиной
21:18
В Украине деколонизировали около 4 тыс. названий улиц за время полномасштабного вторжения РФ, - соучредитель проекта "Декоммунизация Украины" Поздняков
21:09
ЗРК Avenger, ракеты HIMARS и HAWK: США объявили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн
20:59
Президент назначил руководителей трех военных администраций в Херсонской области
20:55
Эксклюзив
Снегиревка и Берислав – это районы, на которых строится вся система укрепленных позиций армии РФ, – военный эксперт Кузан
20:48
"Основа государственности": Судья КСУ Головатый назвал угрозу языку угрозой нацбезопасности и отметил конституционность языкового закона
20:44
Иран разрешил специалистам МАГАТЭ посетить страну после обнаружения частиц урана на трех объектах
20:43
Свет
Плановые отключения электроэнергии 11 ноября: больше всего ограничений введут в Киеве и 5 областях
20:42
"Пока не нависнет меч над головами": президент Сербии заявил, что до последнего будет противиться введению санкций против РФ
20:10
В Украине отменили НДС и ввозную пошлину на импорт генераторов и обогревателей
20:01
"Пойдем - преодолеем": в Генштабе ВСУ убеждены, что "линия Вагнера" не остановит Силы обороны
20:00
Байден и Си Цзиньпин встретятся в преддверии саммита G20
19:26
биткойн
Биткоин потерял 77% стоимости на фоне новостей о крахе одной из крупнейших криптобирж мира
19:25
Нафтогаз
"Нафтогаз" планирует купить 200 ноутбуков за почти 15 млн грн
19:21
Эксклюзив
Отсутствие Путина на саммите G20 – это признак слабости, испуга и изоляции, - дипломат Щерба
19:19
Испания передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны HAWK
19:13
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
В планах РФ завербовать силы специальных операций, что вышли из Афганистана в Иран, – военный эксперт Гетьман
19:08
Взорванный водно-развлекательный комплекс "Затерянный мир". 3 сентября 2022 года, Херсон
Оккупанты взорвали в Херсоне телецентр, котельную и объект облэнерго, - СМИ
19:05
На Запорожье оккупанты пытаются привлечь мирных жителей к построению военных укреплений
19:02
Украина и Чехия создают оборонный кластер для совместного производства военной техники и боеприпасов
18:50
В течение 10 дней ожидается отправка Россией партии мобилизованных из Смоленска на войну с Украиной, - Генштаб
18:34
Обновлено
Норвегия и Нидерланды суммарно передадут в поддержку Украины около 250 млн евро
18:34
"Сам у себя выстрелю и домой поеду": оккупант рассказал, как военные РФ убегают с фронта, - перехват
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV