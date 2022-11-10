Об этом сообщает веб-сайт Киевского городского совета .

Сообщается, что решение было принято на пленарном заседании ІІ сессии Киевского горсовета ІХ созыва 64 депутатами.

Председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук заявил, что в условиях войны использование русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования нецелесообразно. Он также подчеркнул, что во время войны язык – это вопрос национальной безопасности.

"Руководители РФ неоднократно заявляли, что "Россия уходит настолько далеко, как далеко распространен русский язык". В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных. влияний государства-агрессора", - сказал депутат горсовета., – отметил Вадим Васильчук.

По его словам, в дальнейшем будут осуществляться организационно-правовые действия, направленные на переход групп и классов с русского на государственный язык.

9 ноября в Украине состоялся Радиодиктант национального единства-2022.

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