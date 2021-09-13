В Киевщину надвигается гроза
В Киевской области до конца суток 13 сентября ожидается непогода
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Киевской области объявлено штормовое предупреждение.
"В ближайший час и до конца суток 13 сентября гроза", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
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