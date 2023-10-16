В Киевпасстрансе назвали себестоимость проезда в наземном общественном транспорте

Об этом сообщила директор по экономике и финансам Киевпасстранса Антонина Старостенко в ответе на запрос участника группы "Пассажиры Киева" в facebook Павла Постоенко.

Старостенко отметила, что тарифы на перевозку пассажиров в Киеве (8 грн. за разовую поездку) были установлены распоряжением Киевской городской государственной администрации 14 июля 2018 года.

"За этот период произошли существенные экономические изменения: повысились тарифы на электрическую энергию в два раза, дизельное топливо - на 73%, также увеличилась минимальная заработная плата на 80%, поэтому на сегодняшний день себестоимость перевозки одного пассажира значительно превышает оплату за проезд почти в два с. половиной – три раза", – написала Старостенко.