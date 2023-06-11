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Сегодня впервые в истории Киево-Печерской лавры правят панихиду по ее меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью.

Известно, что ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу этой анафемы, а украинцы по всему миру молились о его упокоении. В московском патриархате продолжали "проклинать" Мазепу и во времена независимой Украины, а также после начала войны в 2014 году. Отныне историческая и духовная справедливость будет восстановлена.

Что предшествовало

Как отметили 9 июня в Министерстве культуры и информационной политики, это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры.

В рамках мероприятия по инициативе МКИП и при поддержке Офиса ЮНЕСКО в Украине будет объявлено о старте реставрационных работ в церкви Всех святых, а также представлен новый проект - Музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его век".

Мероприятие проходит с участием главы МКИП Александра Ткаченко, представительницы Офиса ЮНЕСКО в Киеве Кьяры Децци Бардески, и.о. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, а также и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Архимандрита Авраамия.