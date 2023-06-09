Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"В этот день впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отправлена панихида по ее меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу этой анафемы, а украинцы по всему миру молились о его упокоении. В московском патриархате "проклинать" Мазепу продолжали и во времена независимой Украины, и даже после начала войны в 2014 году.

Добавляется, что это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры.

"В рамках мероприятия по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины и при поддержке Офиса ЮНЕСКО в Украине будет объявлено о старте реставрационных работ в церкви Всех святых, а также презентован новый проект - Музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его эпоха", - говорится в сообщения.

В мероприятии примут участие:

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;

Кьяра Децци Бардески, профессор, Liason Officer Офиса ЮНЕСКО в Киеве;

Максим Остапенко, и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра";

Архимандрит Авраамий, и. о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры;

духовенство, учёные, почетные гости.

Мероприятие состоится по благословению Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.