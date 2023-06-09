В Киево-Печерской лавре впервые помолятся за упокой Ивана Мазепы, которого русская имперская церковь подвергла анафеме
11 июня 2023 года в день Всех святых во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры, построенной на средства Ивана Мазепы, состоится богослужение по случаю 325-летия освящения храма
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
"В этот день впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отправлена панихида по ее меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу этой анафемы, а украинцы по всему миру молились о его упокоении. В московском патриархате "проклинать" Мазепу продолжали и во времена независимой Украины, и даже после начала войны в 2014 году.
Добавляется, что это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры.
"В рамках мероприятия по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины и при поддержке Офиса ЮНЕСКО в Украине будет объявлено о старте реставрационных работ в церкви Всех святых, а также презентован новый проект - Музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его эпоха", - говорится в сообщения.
В мероприятии примут участие:
- Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
- Кьяра Децци Бардески, профессор, Liason Officer Офиса ЮНЕСКО в Киеве;
- Максим Остапенко, и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра";
- Архимандрит Авраамий, и. о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры;
- духовенство, учёные, почетные гости.
Мероприятие состоится по благословению Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
- Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний в воскресенье, 4 июня 2023 года, обратился к украинскому народу по случаю праздника Троицы.
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