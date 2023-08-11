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В Киево-Печерской лавре прихожане московской церкви забаррикадировались в нескольких корпусах монастыря

11 августа, 2023 пятница
16:58
Криминал

Прихожане забаррикадировались в нескольких корпусах заповедника "Киево-Печерская лавра". Отныне доступ к территории ограничен для посетителей

Об этом сообщает корреспондент Еспресо с места происшествия.

Комиссия Минкульта столкнулась с системными преградами прихожан московской церкви в своей работе. Поэтому с сегодняшнего дня заповедник оцепили полицейские, на территории Нижней Лавры ограничили доступ посетителей.

В то же время прихожане забаррикадировались в нескольких корпусах монастыря.

По словам исполняющего обязанности генерального директора заповедника в помещениях закрылись люди постарше и молодые люди. Они игнорируют просьбу комиссии предоставить доступ к зданиям.

Напомним, Хозяйственный суд Киева 10 августа принял решение, которым обязал УПЦ МП устранить препятствия в пользовании имуществом Нижней Лавры Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Ситуация в Киево-Печерской лавре

10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещения. 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ МП заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

12 июня в Минкульте сообщили , что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также о запечатывании тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытались сорвать ее работу. 5 июля в Лавре были введены ограничения на вход. 9 июля полиция разрешила проход верующих УПЦ (МП) только по паспортам.

4 июля Белорусская православная церковь заявила , что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры "в случае их насильственного выселения".

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя. А уже 14 июля суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП на содержание под стражей.

28 июля Киевскому окружному административному суду в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ подано исковое заявление относительно экспертизы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

9 августа 2023 г. Хозяйственный суд г. Киева признал законным решение Заповедника о расторжении договора с УПЦ МП.

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