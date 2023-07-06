Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Киево-Печерской лавре представители Заповедника и силовики опломбируют постройки монастыря: уже опечатали резиденцию Предстоятеля

В Киево-Печерской лавре представители Заповедника и силовики опломбируют постройки монастыря: уже опечатали резиденцию Предстоятеля

6 июля, 2023 четверг
11:13
Общество

В четверг, 6 июля, представители Заповедника при поддержке полиции сломали замки и опечатали несколько корпусов Киево-Печерской Лавры, в частности, где находится резиденция Предстоятеля УПЦ

Об этом информирует пресс-служба.

"Сегодня утром сломали замки и опечатали 70 корпус, где находилась резиденция Предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - говорится в заявлении.

Фото: Украинская Православная Церковь

Юристы Лавры подчеркивают, что злоупотребление Заповедника, повлекшее выселение монахов, опломбирование и ограничение доступа к зданиям, является уголовным правонарушением. Адвокат монастыря призывает стражей порядка не помогать Заповеднику в противоправных действиях и не участвовать в преступлении.

71 и 69 корпуса тоже опечатаны.

Адвокат Никита Чекман заявил, что в Киево-Печерской лавре полиция применяет силу против прихожан.
Также сообщается, что по техническим причинам территория Нижней Лавры Заповедника будет работать с 11:00 до 18:00.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ МП заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в Минкульте сообщили , что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также запечатывание тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытаются сорвать ее работу. Впоследствии стало известно, что глава комиссии написал заявление в полицию из-за препятствования их работе.

Кроме того, в этот день Белорусская православная церковь заявила , что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры "в случае их насильственного выселения".

6 июля северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Украинской православной церкви Московского патриархата.

Новости
УПЦ МП
полиция
ПЦУ
новости Киева
Читайте также:
Карта лінії оборони армії РФ-0407
5 июля, 2023 среда
На некоторых направлениях на юге ВСУ уже вышли на основную линию обороны россиян, - военный эксперт Коваленко
5 июля, 2023 среда
В Никопольской РВА сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС – в норме
Атака Львів
6 июля, 2023 четверг
Ночью Львов атаковали "калибрами". ПВО удалось уничтожить 7 из 10 крылатых ракет
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
6 июля
12:04
OPINION
Почему Украина до сих пор не перешла в формат военной экономики
11:54
На ЗАЭС сейчас находятся около 700 россиян, на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда, – Энергоатом
11:49
Обзор
Акценты мировых СМИ 6 июля: Масштабная ракетная атака на Львов, контрнаступление ВСУ ожидает западного оружия, чтобы начать активные действия
11:47
Во Львове от удара ракет пострадал памятник ЮНЕСКО, Минкульт ожидает от организации больших, чем "глубоких беспокойств" действий
11:40
Обновлено
Шмыгаль озвучил основные задачи правительства по безопасности украинцев
11:37
Обновлено
Ночная атака на Украину: во Львове поврежден многоквартирный дом, 4 человека погибли
11:31
Эксклюзив
Игнат о ночной атаке Львова: враг ищет разные методы преодоления системы ПВО, без F-16 сложно защитить всю Украину
11:21
Лукашенко: В настоящее время Пригожина на территории Беларуси нет
11:05
Россияне удерживают в Черном море 6 ракетоносителей: сколько "калибров" наготове
10:45
хакер
В Госспецсвязи предупредили о новой активности хакеров: кибератака может касаться июльского саммита НАТО
10:43
В МИД Польши заявили, что возможный теракт на ЗАЭС коснется стран НАТО и потребует "адекватной реакции"
10:28
Россия теряет на фронте преимущество в тяжелом вооружении, - Bloomberg
10:20
В Донецкой области задержали коллаборанта, который сливал ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом
10:05
OPINION
Похвала мужеству
10:00
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ситуация очень динамичная, продолжаются артиллерийские дуэли, - майор Кудряшов
09:55
Из-за мощной вспышки на Солнце: 7 июля Землю накроет магнитная буря
09:45
Война на территории Украины нарушила сложившуюся национальную стратегию России, - разведка Британии
09:27
Ожидания украинцев на саммите НАТО не оправдаются, - Буданов
09:14
Маск поддерживает роботизированное будущее, но призывает регулировать искусственный интеллект
09:12
Буданов заявил, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает"
09:01
Спутник обнаружил на крыше 4 энергоблока ЗАЭС новые объекты, - Радио Свобода
08:57
 Samsung Galaxy S20 Ultra
В июне прибыль Samsung могла упасть до самого низкого уровня за последние 14 лет, - Reuters
08:45
Обновлено
Ночью Львов атаковали "калибрами". ПВО удалось уничтожить 7 из 10 крылатых ракет
08:29
TikTok призвал судью до 1 января заблокировать запрет штата Монтана на использование приложения
08:07
OPINION
Лаврову мерещится Гаага
07:57
Инфографика
Потери врага за сутки: 600 военных, 21 БПЛА и 6 танков, - Генштаб ВСУ
07:14
Польша и Великобритания выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
07:00
На четырех участках фронта тяжелые бои, за сутки там произошло 38 боевых столкновений, - Генштаб
06:25
Силы обороны вели контрнаступление на 5 участках фронта и ударили по тыловым позициям врага, - ISW
05:15
ЕС в ОБСЕ призвал Россию прекратить угрожать ядерным объектам в Украине, - заявление
04:47
Украина в ОБСЕ сообщила, что потери армии РФ в восемь раз превышают украинские
02:48
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
02:19
Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут завершиться к 2027 году, - Евродепутат
01:24
В небе над Николаевщиной уничтожены 8 вражеских дронов, - ПК "Юг"
00:56
НАТО
Реформы и соответствие стандартам: в США подтвердили позицию по членству Украины в НАТО
00:44
Суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП в отношении Киево-Печерской лавры
00:28
США призвали Турцию и Венгрию как можно быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
00:06
Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области
2023, среда
5 июля
23:49
Украина разгромно уступила Испании в полуфинале молодежного Евро-2023
23:33
На трех белорусских полигонах ликвидировали лагеря российских призывников – спутниковые снимки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV