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В Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП сделала двери XVIII века мишенью для ножей, - Минкульт

21 апреля, 2023 пятница
09:34
Культура

Древняя дверь в помещении охраны УПЦ МП в Киево-Печерской лавре использовалась вместо мишени для метания ножей

Об этом идет речь в видео, обнародованном на канале Министерства культуры и информационной политики в телеграмме.

Видео подписали так: "Что оставляет после себя "русский мир" и его поклонники - последствия говорят сами за себя".

И.о. директора заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко заявил, что старинные двери XVIII века использовали как мишень для бросания ножей. Также на них есть наручники.

"Собственно, можете увидеть наручники на дверях, старинных дверях XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей", - говорится в сообщении.

  • 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста .
  • Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приемке-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы. Верующие УПЦ МП препятствовали, а затем пытались попасть в опечатанный корпус . 20 апреля сторонники УПЦ МП снова попытались воспрепятствовать работе комиссии на территории Лавры.
Видео
Общество
УПЦ МП
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