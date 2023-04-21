Об этом идет речь в видео, обнародованном на канале Министерства культуры и информационной политики в телеграмме.

Видео подписали так: "Что оставляет после себя "русский мир" и его поклонники - последствия говорят сами за себя".

И.о. директора заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко заявил, что старинные двери XVIII века использовали как мишень для бросания ножей. Также на них есть наручники.

"Собственно, можете увидеть наручники на дверях, старинных дверях XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей", - говорится в сообщении.