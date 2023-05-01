В Киево-Печерской лавре для посетителей впервые за время войны открылась колокольня
Сегодня, 1 мая, Большая лаврская колокольня Киево-Печерской лавры впервые за время полномасштабной войны РФ откроется для посетителей
Об этом информируют на сайте Национального заповедника .
"Большая лаврская колокольня - один из визуальных символов Киева. С колокольни открывается величественный пейзаж на живописный Днепр. В XIX веке путешественники свидетельствовали, что в ясную погоду из дальновидной трубы можно видеть с верхнего яруса лаврской колокольни Козелец, Переяслав, Васильков на расстоянии не менее 150 километров", – рассказывают в пресс-службе.
Сообщается, что на колокольню можно подняться, преодолев более 200 ступенек и насладиться панорамой столицы с высоты 60 метров.
Будет работать колокольня с 10:00 до 18:00 ежедневно.
Во время воздушной тревоги посетители могут спуститься в укрытие на первом этаже колокольни.
- Полиция Киева сообщила 13 апреля, что по факту незаконного разрушения объекта на территории Киево-Печерской лавры следователи возбудили уголовное производство. В полиции отметили, что к ним с заявлением об обнаружении повреждений и разрушений одного из корпусов обратились представители Министерства культуры и информационной политики, комиссия которого по приему-передаче государственного имущества начала работу в Киево-Печерской лавре 12 апреля.
- Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) претендует на молитвенное и физическое присутствие в Почаевской лавре Тернопольской области, которую арендует Украинская православная церковь Московского патриархата. Стоит отметить, что, кроме УГКЦ и УПЦ МП, на Почаевскую лавру также претендует Православная церковь Украины. Однако в Министерстве культуры и информационной политики еще не определились с тем, как разрешить этот спор.
- Также недавно глава Тернопольского областного совета Михаил Головко сообщил, что во время выездного заседания рабочая группа зафиксировала ряд нарушений, являющихся основаниями для прекращения аренды Почаевской лавры.
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста .
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