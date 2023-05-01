Об этом информируют на сайте Национального заповедника .

"Большая лаврская колокольня - один из визуальных символов Киева. С колокольни открывается величественный пейзаж на живописный Днепр. В XIX веке путешественники свидетельствовали, что в ясную погоду из дальновидной трубы можно видеть с верхнего яруса лаврской колокольни Козелец, Переяслав, Васильков на расстоянии не менее 150 километров", – рассказывают в пресс-службе.

Сообщается, что на колокольню можно подняться, преодолев более 200 ступенек и насладиться панорамой столицы с высоты 60 метров.

Будет работать колокольня с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Во время воздушной тревоги посетители могут спуститься в укрытие на первом этаже колокольни.