В Киево-Могилянской академии запретили использование русского языка
В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" студентам, преподавателям и администрации запретили использовать русский язык в заведении
Новую норму прописали в Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, сообщил председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко.
"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой языком кафиров в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала", - написал Зубко.
Правила утвердили 27 января на 40-й сессии Академической конференции университета.
"Обновленные Правила внутреннего распорядка были приняты единогласно Академической конференцией, то есть Общим собранием коллектива. Это значит, что за них также проголосовали студенты", – добавил президент НаУКМА Сергей Квит.
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