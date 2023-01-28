Новую норму прописали в Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, сообщил председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко.

"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой языком кафиров в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала", - написал Зубко.

Правила утвердили 27 января на 40-й сессии Академической конференции университета.

"Обновленные Правила внутреннего распорядка были приняты единогласно Академической конференцией, то есть Общим собранием коллектива. Это значит, что за них также проголосовали студенты", – добавил президент НаУКМА Сергей Квит.

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