В Киево-Могилянской академии не смогли выбрать президента, будут новые выборы
В Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов на пост президента ВУЗа
Об этом сообщила пресс служба учреждения .
Ни один из двух кандидатов не набрал более 50% голосов. Будут назначены повторные выборы.
Согласно итогам, и.о. президента Александрая Гуменная получила 228 голосов (48,8%), эксминистр образования Сергей Квит набрал 214 голосов (45,8%).
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