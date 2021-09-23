В Киево-Могилянской академии не смогли выбрать президента, будут новые выборы

Об этом сообщила пресс служба учреждения .



Ни один из двух кандидатов не набрал более 50% голосов. Будут назначены повторные выборы.

Согласно итогам, и.о. президента Александрая Гуменная получила 228 голосов (48,8%), эксминистр образования Сергей Квит набрал 214 голосов (45,8%).