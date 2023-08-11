В Киеве зоомагазин уволил девушку из-за ВИЧ-положительного статуса
Киевский зоомагазин отказал в работе девушке из-за ВИЧ-положительного статуса
Об этом сообщает благотворительная организация TEENERGIZER .
20-летняя Лиза проходила стажировку в одном из киевских зоомагазинов сети Zoo-club. После того, как она рассказала коллеге о своем ВИЧ-положительном статусе, девушку уволили. Причина – "возможные риски для коллектива".
Девушка уже четыре года живет с открытым ВИЧ-положительным статусом и принимает антиретровирусную терапию. АРВ-терапия ингибирует вирус настолько, что он не передается другим.
Фото: instagram.com/teenergizer
- В Украине запустили мобильное приложение Complete Care4you - оно поможет пациентам с ВИЧ, туберкулезом или заместительной поддерживающей терапией следить за здоровьем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное