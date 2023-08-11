В Киеве зоомагазин уволил девушку из-за ВИЧ-положительного статуса

Об этом сообщает благотворительная организация TEENERGIZER .

20-летняя Лиза проходила стажировку в одном из киевских зоомагазинов сети Zoo-club. После того, как она рассказала коллеге о своем ВИЧ-положительном статусе, девушку уволили. Причина – "возможные риски для коллектива".

Девушка уже четыре года живет с открытым ВИЧ-положительным статусом и принимает антиретровирусную терапию. АРВ-терапия ингибирует вирус настолько, что он не передается другим.

Фото: instagram.com/teenergizer