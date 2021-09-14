В Киеве женщина за рулем потеряла сознание и въехала в опору рекламного щита
В Киеве женщина-водитель на Volkswagen Jetta въехала в опору рекламного щита
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
В Подольском районе столицы, на Набережно-Луговой улице произошла авария. По предварительным данным, женщина за рулем потеряла сознание, из-за чего машина выехала на встречную полосу и влетела в опору рекламного щита.
К счастью, в этот момент на "встречке" не было других авто. Женщину госпитализировали. На месте происшествия работают правоохранители.
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