В Киеве женщина за рулем потеряла сознание и въехала в опору рекламного щита

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.

В Подольском районе столицы, на Набережно-Луговой улице произошла авария. По предварительным данным, женщина за рулем потеряла сознание, из-за чего машина выехала на встречную полосу и влетела в опору рекламного щита.

К счастью, в этот момент на "встречке" не было других авто. Женщину госпитализировали. На месте происшествия работают правоохранители.