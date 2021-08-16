В Киеве женщина в кафе побила мужчину: он госпитализирован с разрывом селезенки и почки

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в понедельник.



"В кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Драку начала женщина, которая несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - говорится в сообщении.



В нем уточняется, что правоохранители задержали 39-летнюю женщину, которая является уроженкой Полтавской области.



"Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры Киева сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Районный суд столицы избрал злоумышленнице меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - отмечают уполиции.



За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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