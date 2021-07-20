В Киеве женщина бросила в отделение банка "коктейль Молотова" и под угрозой пистолетом забрала деньги
В Киеве ограбили банк. Женщина бросила в отделение "коктейль Молотова"
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"В столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении в отделении банка на улице Автозаводской. В помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адрес и у выхода задержала злоумышленница", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
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