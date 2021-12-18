В Киеве зажгли главную елку Украины

Об этом сообщает Общественное .



Посмотреть на действо пришли не менее 5 тысяч человек.



"В прошлом году мы вместе со Святым Николаем зажигали елку, но сегодня Николая не будет. Он будет завтра, обещаем. Приходите, можно будет загадать все желания",- сказал городской голова Киева Виталий Кличко во время выступления, после которого зажгли огни на новогодней елке. .



По данным КГГА, высота елки составляет 31 метр. Она украшена 20 тысячами золотых и красных шаров и яркой гирляндой протяженностью 10 километров в виде большого купола. Возле нее обустроили самый большой в Европе вертеп.

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