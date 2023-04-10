В Киеве завершили реставрацию исторического здания Речного вокзала
10 апреля в столице закончили восстановление исторического здания Речного вокзала, расположенного на Почтовой площади. В настоящее время это частный Американский университет
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины .
В 2021 году Речной вокзал был сдан в аренду частному Американскому университету в Киеве (American University Kyiv), договор аренды здания площадью 7700 кв. м подписали на 10 лет. В сентябре 2022 года первые студенты начали обучение онлайн по трем бакалаврским и двум магистерским программам.
В пределах реставрации фасад здания сохранен. Внутри обустроили аудитории, конференц-залы, библиотеку и площадки. Теперь университет сможет начать оффлайн обучение.
"За полтора года функционирования ДИАМ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины, – ред.) стал одним из образцовых государственных институций в части прозрачности своей работы и внедрения антикоррупционных практик. Впрочем, система строительного контроля на местах все еще нуждается в реформировании.
Эффективные изменения предлагает закон №5655. После его имплементации какие-либо необоснованные отказы будут невозможны. Решение о предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию будет приниматься автоматически при условии, что все необходимые документы имеются и все условия соблюдены", – сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Согласно градостроительной реформе ДИАМ будет контролировать:
- объекты, заказчиками которых государственные органы и органы местного самоуправления;
- критически важные и инженерно сложные объекты;
- объекты, на которые распространяется действие закона "О государственной тайне";
- памятники культурного наследия национального значения.
Контроль за остальными объектами уполномоченными лицами может осуществляться по выбору заказчика строительства. Таким образом, делается шаг к демонополизации контрольных функций.
Справочно. Американский университет в Киеве (American University Kyiv) – первый в Украине частный университет по стандартам американского образования. Его открыли в 2022 году в партнерстве с Arizona State University (ASU) – одним из крупнейших университетов США при содействии украинских и американских инвесторов. Историческое здание речного вокзала, построенное в 1961 году, университет арендовал с 2021 года. За это время здание было реставрировано – сохранен исторический фасад и ценные панно.
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