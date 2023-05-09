Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"С помощью бронтолифта спасатели демонтировали внешние поврежденные панели вентилируемого фасада на высоте 10-12 этажей", – говорится в сообщении.

К работам привлекали 5 спасателей и одну единицу техники. Работы длились более трех часов.