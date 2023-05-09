В Киеве завершили разбор аварийных конструкций многоэтажки, в которую попали обломки российского БПЛА
Спасатели завершили разбор аварийных конструкций многоэтажки в Святошинском районе Киева, пострадавшей из-за ночной вражеской атаки 8 мая
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"С помощью бронтолифта спасатели демонтировали внешние поврежденные панели вентилируемого фасада на высоте 10-12 этажей", – говорится в сообщении.
К работам привлекали 5 спасателей и одну единицу техники. Работы длились более трех часов.
- В ночь на 8 мая оккупанты запустили по Украине почти 60 "шахедов" , из них 35 было направлено на Киевщину. В столице обломки беспилотника повредили многоэтажку.
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