В Киеве застройщик начал работы на Никольской Слободке, Кличко отправил двух заместителей на место событий
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что застройщики начали незаконные работы на Никольской Слободке
Об этом он написал в Telegram.
"Застройщик нагло, в противостоянии и столкновениях с местными жителями загнал технику на территорию, где город не предоставлял никаких разрешительных документов что-то строить", - написал он.
По его словам, сейчас на место событий едут его замы- Андрей Крищенко и Алексей Кулеба.
"Город снова установит на место ограничительные блоки на въезде на прибрежную территорию.
Я позвонил руководителю столичной полиции с тем, чтобы правоохранители пресекли незаконные действия застройщика на Никольской Слободке ", - отметил городской голова.
Кличко заявил, что город не позволит на этом участке ничего строить
На берегу Днепра, по адресу Никольско-Слободская, 7/9, застройщик планировал возвести три 25-этажных дома (ЖК Sundance). Против строительства выступали местные жители. Строительство заморозили за судебных исков и уголовных производства на земельный участок накладывали арест.
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