В Киеве застройщик начал работы на Никольской Слободке, Кличко отправил двух заместителей на место событий

Об этом он написал в Telegram.



"Застройщик нагло, в противостоянии и столкновениях с местными жителями загнал технику на территорию, где город не предоставлял никаких разрешительных документов что-то строить", - написал он.



По его словам, сейчас на место событий едут его замы- Андрей Крищенко и Алексей Кулеба.



"Город снова установит на место ограничительные блоки на въезде на прибрежную территорию.

Я позвонил руководителю столичной полиции с тем, чтобы правоохранители пресекли незаконные действия застройщика на Никольской Слободке ", - отметил городской голова.



Кличко заявил, что город не позволит на этом участке ничего строить



На берегу Днепра, по адресу Никольско-Слободская, 7/9, застройщик планировал возвести три 25-этажных дома (ЖК Sundance). Против строительства выступали местные жители. Строительство заморозили за судебных исков и уголовных производства на земельный участок накладывали арест.