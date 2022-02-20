В Киеве засияли Лучи Достоинства

Эти лучи символизируют души погибших, пишет Вечерний Киев.



Почтить память героев пришли более 400 человек. Среди них есть активисты, волонтеры, ветераны войны на Донбассе и другие небезразличные граждане. Все они зажигали свечи, молились и оставляли принесенные цветы.



Также на мероприятии присутствовали священники, читавшие молитвы.