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В Киеве засияли Лучи Достоинства

20 февраля, 2022 воскресенье
20:33
Общество

Вечером в воскресенье, 20 февраля 2022 года, в память о погибших героях Революции Достоинства на Майдане Независимости и Аллее Героев Небесной Сотни зажгли Лучи Достоинства

Эти лучи символизируют души погибших, пишет Вечерний Киев.

Почтить память героев пришли более 400 человек. Среди них есть активисты, волонтеры, ветераны войны на Донбассе и другие небезразличные граждане. Все они зажигали свечи, молились и оставляли принесенные цветы.


Также на мероприятии присутствовали священники, читавшие молитвы.

  • Напомним, 20 февраля 2014 года является самым трагичным в истории Революции Достоинства. Тогда спецназовцами из "Беркута" и других подконтрольных тогда режиму Януковича силовых подразделений были убиты 48 активистов Евромайдана.

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Революция Достоинства
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