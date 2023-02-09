Об этом сообщил командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram .

"Подготовлены экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости - вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелами, а также другими приборами для выявления целей и лазерного целеуказания", - рассказал он.



По словам генерала, огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж быстрее прибыл на место, а подготовка участников групп к бою занимает не больше одной минуты.