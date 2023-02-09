В Киеве заработали мобильные группы ПВО для перехвата "шахедов" и крылатых ракет: подробности
В Киеве создали мобильные группы, сбивающие иранские дроны-камикадзе, российские рилаты ракеты и другие воздушные цели
Об этом сообщил командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram .
"Подготовлены экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости - вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелами, а также другими приборами для выявления целей и лазерного целеуказания", - рассказал он.
По словам генерала, огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж быстрее прибыл на место, а подготовка участников групп к бою занимает не больше одной минуты.
- В январе было известно о формировании 19 мобильных групп ПВО , которые будут защищать критическую инфраструктуру от атак вражеских дронов и ракет.
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