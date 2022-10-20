В Киеве заработали еще два заведения McDonald's

Об этом информирует прессслужба McDonald's .

"У нас есть хорошие новости - мы открыты в двух крупных киевских ТРЦ", - сообщают в МакДональдз.

С сегодняшнего дня, 20 октября корпорация открыла заведения в:

ТРЦ SkyMall на просп. Романа Шухевича, 2т;

ТРЦ DREAM по просп. Оболонский, 1-б.

Адреса открытых заведений McDonald's.

16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.

Ранее в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.

19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.

20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.

6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.

8 октября сеть заведений питания McDonald's открывала в Киеве еще два ресторана для посетителей: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").