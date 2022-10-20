В Киеве заработали еще два заведения McDonald's
20 октября McDonald's открыл еще два заведения в крупных торговых центрах Киева
Об этом информирует прессслужба McDonald's .
"У нас есть хорошие новости - мы открыты в двух крупных киевских ТРЦ", - сообщают в МакДональдз.
С сегодняшнего дня, 20 октября корпорация открыла заведения в:
- ТРЦ SkyMall на просп. Романа Шухевича, 2т;
- ТРЦ DREAM по просп. Оболонский, 1-б.
Адреса открытых заведений McDonald's.
- 16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.
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