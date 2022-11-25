В Киеве заработали для горожан более 400 пунктов обогрева

Об этом информирует городской голова Виталий Кличко .

"Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева. Эти пункты будут работать каждый день", - пишет Клично.

Сообщается, что большинство этих точек обустроены в школах и других заведениях соцсферы столицы.

"Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки", - разъяснил мэр.

Городские власти работают над тем, чтобы в каждом пункте обогрева работал интернет.

В Украине стартовал новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости" . Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

В Госспецсвязи сообщили , где узнать новости во время выключенной эфирной речи.