В Киеве заработали для горожан более 400 пунктов обогрева
На 25 ноября в столице заработали более 400 пунктов обогрева для горожан и гостей Киева
Об этом информирует городской голова Виталий Кличко .
"Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева. Эти пункты будут работать каждый день", - пишет Клично.
Сообщается, что большинство этих точек обустроены в школах и других заведениях соцсферы столицы.
"Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки", - разъяснил мэр.
Городские власти работают над тем, чтобы в каждом пункте обогрева работал интернет.
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