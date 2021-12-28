В Киеве заработала услуга предоплаченной парковки
В столице Украины официально заработала услуга предоплаченной парковки
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в telegram.
"Ресторан Citronelle и БЦ "София" – первые владельцы официальных табличек, предоставленных городом. Имеют 2 и 6 мест соответственно, в рамках краткосрочного контракта – до запуска аукционов", – написал Усов.
Владельцы официальных табличек платят городу по 8599,5 грн в месяц за каждое паркоместо.
Власти Киева предложили бизнесу официальный договор о бронировании машиномест с использованием официального городского знака и прозрачной оплаты. По словам Усова, забронировать можно 40% паркплощадки, остальные 60% всегда остаются общедоступными.
"Честное сотрудничество бизнеса с городом можно проверить по QR-коду. Там есть договор контрагента с ответственным коммунальным предприятием "Киевтранспарксервис" и данные о том, кто подписался на машиноместе, сколько, на какой период, и сколько за это получает городской бюджет", - добавил. заместитель главы КГГА.
- Напомним, 7 октября КГГА анонсировало введение предоплаченной парковки в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное