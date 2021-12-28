В Киеве заработала услуга предоплаченной парковки

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в telegram.



"Ресторан Citronelle и БЦ "София" – первые владельцы официальных табличек, предоставленных городом. Имеют 2 и 6 мест соответственно, в рамках краткосрочного контракта – до запуска аукционов", – написал Усов.



Владельцы официальных табличек платят городу по 8599,5 грн в месяц за каждое паркоместо.



Власти Киева предложили бизнесу официальный договор о бронировании машиномест с использованием официального городского знака и прозрачной оплаты. По словам Усова, забронировать можно 40% паркплощадки, остальные 60% всегда остаются общедоступными.



"Честное сотрудничество бизнеса с городом можно проверить по QR-коду. Там есть договор контрагента с ответственным коммунальным предприятием "Киевтранспарксервис" и данные о том, кто подписался на машиноместе, сколько, на какой период, и сколько за это получает городской бюджет", - добавил. заместитель главы КГГА.

Напомним, 7 октября КГГА анонсировало введение предоплаченной парковки в Киеве.