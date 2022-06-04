В Киеве заработала детская железная дорога
С четверга по воскресенье в Сырецком парке Киева работает детская железная дорога
Об этом сообщила Укрзализныця в телеграмме .
"Укрзализныця открыла летний сезон 2022 на Киевской детской железной дороге в Сырецком парке. Поезда будут курсировать с четверга по воскресенье. В будни - с 10:30 до 17:10, в выходные - с 10:30 до 18:50", - говорится в заявлении.
Глава Урзализныци Александр Камышин отметил, что во время войны железнодорожники продемонстрировали сильный характер и вернули профессии престиж.
"Во время войны железнодорожники показали, что они являются второй армией страны и продемонстрировали свой железный характер. Своим преданным трудом во время войны мы вернули честь и достоинство профессии. И потому уверен, что большинство детей-выпускников детской железной дороги придут работать в Укрзалізницю. Ведь сегодня снова престижно быть железнодорожником", - подчеркнул он.
Вокзал станции Киев-Пассажирский детский – миникопия Центрального железнодорожного вокзала столицы. Во время поездки пассажиры могут увидеть 27 стел с информацией об областных центрах Украины и Севастополе, узнать местные достопримечательности, справочную и геральдическую информацию. Также открыт музей истории Юго-Западной железной дороги.
Напомним, что в 2018 году началась масштабная реконструкция железной дороги. На сегодняшний день длина маршрута составляет 6,7 км. паровоз на детских железных дорогах Украины), 12 пассажирских и 2 грузовых вагона", - добавили в Укрзализныце.
- Стоимость билетов в общем вагоне: детский – 50 грн; взрослый – 100 грн;
- в ретровагоне: детский – 60 грн; взрослый – 120 грн;
- в вагоне "люкс": детский – 100 грн; взрослый – 150 грн;
- музей истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн;
- выставка узкоколейного подвижного состава – 50 грн.
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