В Киеве заработал полевой офис Международного уголовного суда
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявили об открытии полевого офиса МУС
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"Закон должен быть на передовой. И я думаю, что то, что мы видим в вопросах партнерства Международного уголовного суда с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МКС – это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, во так и во всем мире", – сказал Карим Хан.
Полевой офис Международного уголовного суда в Украине является многочисленным представительством МУС (ICC) вне Гааги. Сообщается, что украинские прокуроры ежедневно сотрудничают с экспертами МУС по расследованию тяжких преступлений.
"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев. Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений" , доказательств и свидетельств, – отметил Костин.
Генпрокурор высоко оценил работу команды МУС под руководством Бренды Голлис, работавшей в Украине на местах событий.
Что известно о работе МУС
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении Конвенции о преступлении геноцида. Присоединиться к иску позволили еще 32 странам.
В конце июля газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила , что президент Соединенных Штатов Джо Байден тайно приказал начать обмен доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге.
9 августа постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер подтвердил информацию американских СМИ о том, что президент Джозеф Байден распорядился передавать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.
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