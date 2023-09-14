В Киеве заработал полевой офис Международного уголовного суда

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"Закон должен быть на передовой. И я думаю, что то, что мы видим в вопросах партнерства Международного уголовного суда с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МКС – это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, во так и во всем мире", – сказал Карим Хан.

Полевой офис Международного уголовного суда в Украине является многочисленным представительством МУС (ICC) вне Гааги. Сообщается, что украинские прокуроры ежедневно сотрудничают с экспертами МУС по расследованию тяжких преступлений.

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев. Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений" , доказательств и свидетельств, – отметил Костин.

Генпрокурор высоко оценил работу команды МУС под руководством Бренды Голлис, работавшей в Украине на местах событий.

Что известно о работе МУС

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.

23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении Конвенции о преступлении геноцида. Присоединиться к иску позволили еще 32 странам.

В конце июля газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила , что президент Соединенных Штатов Джо Байден тайно приказал начать обмен доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге.

9 августа постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер подтвердил информацию американских СМИ о том, что президент Джозеф Байден распорядился передавать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.